Panionios pobijedio u Kotoru

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca poraženi su večeras u Kotoru od grčkog Panioniosa 10:9, u utakmici drugog kola D grupe Eurokupa.

To je prvi poraz kotorskog tima ove sezone, nakon startnog trijumfa protiv Trst 9:8.

Panionios, koji je u prvom kolu portažen na gostovanju Ortiđi 13:12, do pobjede vodio je Nikola Moskov sa pet golova.

Dvostruki strijelci bili su Nikolas Kopeliadis i

Aleksa Ukropina, dok je jednom Aleksandra Kralja savladao Konstantinos Givecis.

U kotorskom timu najefikasniji je bio Nemanja Vico sa tri, Nikola Marković postigao je dva, a po gol Draško Brguljan, Balša Vučković, Đorđe Stanojević i Stjuart Agnus Lembi.

Primorac će u narednom kolu, 2. novembra, biti gost Ortiđe.

