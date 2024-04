Omladinci ubjedljivi na Malti

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore upisala je i drugi trijumf u prijateljskim duelima sa Maltom.

Crnogorski fudbaleri slavili su večeras u Ta Kaliju protiv domaćina 4:1.

Crna Gora povela je golom Jagoša Roganovića u 23. minutu i taj rezultat glasio je do početka nastavka i pogotka Bojana Damjanovića u 51. minutu.

Sve dileme oko pobjednika riješili su Đorđe Vukčević u 64. i Filip Perović u 76. minutu.

Konačan rezultat postavio je Bendžamin Kasar u 83. minutu.

Selektor Goran Perišić kazao je da ga raduje mnogo bolji odnos nego što je bio slučaj u prvoj utakmici.

“To je rezultiralo time da postignemo četiri gola, a mogli smo još toliko, a dva pogotka dali smo sa igračem manje. Za brigu je bespotrebna nervoza kod ubjedljivog rezultata u našu korist, što u kvalifikacijama može skupo da nas košta. U ovoj utakmici svi igrači su dobili šansu, tako da poslije ovog dvomeča imamo jasnu sliku na koga iz ove grupe možemo računati u narednom periodu”, rekao je Perišić.

