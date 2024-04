Odbojkaši Budve ubjedljivi na startu

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve ostvarili su pobjedu na startu finalne serije plej-ofa Prvenstva Crne Gore.

Budva je večeras pred svojim navijačima savladala Budućnost volej 3:0 (25:16, 25:23 i 25:18).

Domaćin je rutinski slavio u duelu u kojem je prava borba viđena samo u drugom setu.

Budvane je do pobjede vodio Aleksandar Minić sa 18 poena, dok je u ekipi iz Podgorice najbolji bio Stefan Radević sa devet poena.

Naredna utakmica na programu je u utorak u Podgorici.

Finale se igra na tri pobjede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS