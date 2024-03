Nurković zaustavljen u trećem kolu Gran prija u Lincu

Podgorica, (MINA) – Džudista rožajskog Ibra, Jusuf Nurković, u trećem kolu završio je nastup na Gran priju u Lincu.

On je na startu takmičenja u kategoriji do 66 kilograma, dok je u drugom kolu bio bolji od Hoakima Tovaljarija iz Argentine.

Od nastavka takmičenja odvojio ga je poraz od Izraelca Baruča Šmailova.

Mlađi od braće Nurković, Jahja izgubio je od Poljaka Ksaverija Morka.

Za sjutra planiran je nastup Anta Dubrete u kategoriji preko 100 kilograma.

Gran pri u Lincu okupio je 528 takmičara iz 78 država.

