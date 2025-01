Noel pobijedio u Adelbodenu

Podgorica, (MINA) – Francuski skijaš Klemon Noel pobijedio je danas u Kicbilu, u osmom slalomu sezone Svjetskog kupa.

On je bio četvrti nakon prve vožnje, a do pobjede došao je u ukupnom vremenu minut, 41 sekundu i 49 stotinki.

Noel je ove sezone slavio u finskom Leviju, austrijskom Gurglu i švajcarskom Adelbodenu.

U Svjetskom kupu ima 14 pobjeda i sve je ostvario u slalomu.

Noel je devet stotinki bio brži od drugoplasiranog

Italijana Aleksa Vinacera, dok je treće mjesto na pobjedničkom postolju, sa 19 stotinki zaostatka, zauzeo Lukas Braten Pineiro, Norvežanina koji od ove sezone vozi Brazil.

Kao četvrtoplasirani završio je Šveđanin Kristofer Jakobsen, peti je bio Njemac Linus Štraser, a šesti Austrijanac Marko Švarc.

Vodeći nakon prve vožnje, Norvežanin Timon Haugan, nije izdržao pritisak, napravio je grešku u drugoj i ostao bez plasmana.

Noel je trijumfom u Kicbilu preuzeo vođstvo u plasmanu slaloma sa 464 boda.

Norvežanin Henrik Kristofersen je drugi sa 435, dok je treći Loik Mejar sa 370 bodova.

Švajcarac Marko Odermat zauzima čelnu poziciju u generalnom poretku sa 1006 bodova.

Kristofersen je drugi sa 634, dok je treći Mejar sa 542 boda.

