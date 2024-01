Njujork nastavio seriju pobjedu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Njujorka pobijedili su Portland 112:84 i ostvarili petu uzastopnu pobjedu u NBA ligi.

Njujork su do pobjede vodili Odži Anunobi sa 23 i Džulijus Rendl sa 20, Kventin Grajms je dodao 17, a poen manje Majls Mekbrajd.

U ekipi Porlanda, koja je izgubila četvrti put u posljednjih pet utakmica, Džerami Grant ubacio je 21 poen.

Los Anđeles Lejekrsi pobijedili su Toronto 132:131, Memfis je bio bolji od Dalasa 120:103.

Slavila je i Minesota protiv Orlanda 113:92, dok je Sakramento, predvođen Domantasom Sabonisom sa 37 poena, 13 asistencija i deset skokova, pobijedila Detroit 131:110.

