Nikšićani u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Ekipa Nikšića plasirala se u polufinale završnog turnira Lige evropskih šampiona u golbalu.

Nikšić je danas u belgijskom Blakenbergu, u četvrtfinalnom meču, pobijedio Fukse iz Berlina 14:8.

Rival u sjutrašnjem polufnalu, u 11 sati i 15 minuta, biće branilac trofeja i dvostruki uzastopni šampion, litvanski Šaltinis, koji je u četvrtfinalnom meču eliminisao Brisel 12:8.

Nikšićki golbalisti opravdali su u četvrtfinalu ulogu favorita, do poluvremena stekli su prednost od 5:0 i ostatak meča lišili rezultatske neizvjesnosti.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Nikolić sa šest golova, kapiten Marko Nikolić postigao je četiri, Matej Ledinek tri, a jedan Miloš Ranitović.

Crnogorski predstavnik ranije danas poražen je od Hanze iz Roštoka, u meču trećeg kola, rezultatom 5:2 i kao drugoplasirani završio takmičenje u B grupi.

U prva dva kola bio je bolji od Brisela 14:4 i Čemnicera 12:7.

U duelu, koji je odlučivao pobjednika grupe, njemački predstavnik se bolje snašao i bio koncentrisani u napadu, posebno u drugom dijelu kada se lomio rezultat.

Koristio je svaku grešku izabranika Nikole Čurovića i došao do prvog trijumfa u međusobnim duelima.

Po gol za crnogorskog predstavika postigli su Nikola i Marko Nikolić.

Za sjutra zakazani su i finalni duel, kao i mečevi za treće, peto i sedmo mjesto.

Najbolje tri ekipe iz Blakenberga izboriće plasman na klupsko prvenstvo svijeta, naredne godine u Finskoj.

