NBA: Denveru derbi Zapadne konferencije

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera pobijedili su Minesotu 115:112 i ostali u trci za prvo mjesto u Zapadoj konferenciji NBA lige.

Zvaničnog šampiona do pobjede vodio je Nikola Jokić sa 35, Majkl Porter ubacio je 26, a Džamal Marej 18 poena.

U ekipi Minesote najefikasniji je bio Entoni Edvards sa 30 poena.

Orlando je slavio protiv Šarlota 112:92 i obezbijedio plasman u plej-in na Istoku.

U pobjedničkom timu najefikasniji je bio Kol Entoni sa 21 poenom.

U ekipi Šarlota Brendon Miler postigao je 21 poen.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Vašington – Hjuston 114:137

Bruklin – Nju Orleans 91:104

San Antonio – Dalas 107:113

