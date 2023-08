Mrvaljević bronzana u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska džudo reprezentativka Jovana Mrvaljević osvojila je bronzanu medalju prvog takmičarskog dana juniorskog Evropskog kupa u Skoplju.

Ona je u odlučujućem meču za treće mjesto u kategoriji preko 78 kilograma savladala Polinu Kolevu iz Bugarske.

To je njena treća medalja sa Evropskih juniorskih kupova u ovoj godini.

Na korak od medalje bio je i Petar Radović, ali je u meču za treće mjesto u kategoriji do 66 kilograma izgubio od Marka Lojaničića iz Srbije.

U borbe za medalje, uprkos ostvarenim pobjedama, nijesu se umješali Balša Mrvaljević, Refik Bećiragić, Matija Rakočević i Aiša Nurković.

Sjutra su na programu kategorije do 81, do 90, do 100 i preko 100 za muškarce, a u ženskoj konkurenciji do 48, do 52 i do 57 kilograma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS