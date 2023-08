Mrdak i Ćeranić u četvrtfinalu, Raičević i Mitrović eliminisani

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Strahinja Mrdak i Andrija Ćeranić plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva za školarce u Mariboru.

Mrdak je u kategoriji do 42 kilograma, u meču osmine finala, jednoglasnom odlukom sudija pobijedio Hrvata Karla Kneževića.

Rival u četvrtfinalu, u ponedjeljak, biće mu Grk Marios Zervidis.

Jednoglasno slavio je i Ćeranić, u kategoriji do 63 kilograma, protiv Slovaka Mariana Piteka.

U četvrtfinalu, u utorak, čeka ga Jermenac Feliks Papikjan

U osmini finala zaustavljen je Nikola Raičević (37-40) porazom od Albanca Kristijana Jubanija.

Poražen je i Đorđe Mitrović, u kategoriji do 44 kilograma, koji je juče u šesnaestini finala izgubio od Rokija Velkija.

Sjutra će na ring Jovan Koljenšić (do 48), kojeg u osmini finala, čeka Bugarin Georgi Stankov, dok će Matija Roganović u nedjelju boksovati protiv Čeha Jana Sikore.

Crnogorske boksere u Sloveniji predvode selektor Nikola Ružić i treneri Boško Drašković i Slavko Mrdak.

Čast crnogorskog boksa brani i sudija Darko Dobrašinović.

