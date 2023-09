MPCFL – Za vikend mečevi osmog kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama osmog kola sjutra će, nakon dvonedjeljne pauze, biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

U premijernom meču, Rudar će u Pljevljima, u 16 sati, ugostiti plavsko Jezero.

Za 19 sati i 30 minuta zakazani su dueli Petrovca i Jedinstvo France, odnosno Mladosti i Arsenala na DG areni.

Sat kasnije subotnji program zaključiće Mornar i Budućnost u Baru.

U posljednjem meču ovog kola, u nedjelju u 19 sati i 30 minuta, rivali će biti Dečićž i Sutjeska.

Budućnost zauzima čelnu poziciju na tabelu MPCFL, nakon sedmog kola, sa 14 bodova.

Jezero i Petrovac osvojili su po 12, dok bod manje ima Dečić.

Arsenal je peti sa deset, a šesta Sutjeska sa osam bodova.

