MPCFL – Sjutra utakmice sedmog kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama sedmog kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Merianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

Budućnost, koja je zahvaljujući najboljoj gol razlici na čelu tabele, igraće u Bijelom Polju, u 19 sati, protiv Jedinstvo France.

U Beranama, 30 minuta kasnije, sastaće se Jezero i Dečić, dok je za 20 sati zakazan duel Sutjeske i Mladosti u Nikšiću.

U 17 sati počeće dueli Rudara i Mornara u Pljevljima, odnosno Arsenala i Petrovca u Tivtu.

Čelnu poziciju na tabelu MPCFL, nakon šestog kola, dijele Budućnost, Jezero i Petrovac sa po 11, dok bod manje ima Dečić.

Arsenal je osvojio devet, a Sutjeska sedam bodova.

