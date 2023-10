MPCFL rezultati – Dečić ubjedljiv, pobjede Sutjeske i Rudara

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića ostvarili su ubjedljiv trijumf, a po tri boda u 13. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) osvojili su i Sutjeska i Rudar

Dečić je u podgoričkom naselju Stari aerodrom savladao Mladost Lob.bet 4:1 i osmim trijumfom zadržao čelnu poziciju na tabeli.

Utakmicu je het-trijom obilježio Oliver Šarkić, golovima u 3, 6. i 61, dok je Ognjen Stijepović zatresao mrežu u 15. minutu.

Jedini pogodak za Mladost postigao je Aleksa Maraš u 82. minutu.

Sutjeska Meridianbet je u Nikšiću savladala Jedinstvo Francu 2:0 i ostvarila četvrtu pobjedu ove sezone.

Nikšićki tim, koji je tri meča bio bez pobjede, do tri boda vodili su Janis Begdadi u 78. i Igor Pajović u 90. minutu.

Rudar je u Pljevljima slavio protiv Petrovca 1:0, a pitanje pobjednika riješio je Vasko Kalezić u 61. minutu.

Pobjednika nije bilo u duelu Arsenala i Mornara, koji su u Tivtu neriješeno 2:2.

Domaćin je poveo golom Damjana Mugoše u 7. minutu.

Gosti su, golovima Siniše Stevanovića u 15. i Velimira Ljutice u 22. minutu, napravili preokret i poveli 2:1.

Konačan rezultat postavio je Boban Đorđević u 40. minutu.

U posljednjem meču ovog kola, sjutra u 18 sati, rivali će biti Jezero i Budućnost.

