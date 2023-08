MPCFL (rezultati) – Pobjede Petrovca i Arsenala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Petrovca i tivatskog Arsenala ostvarili su pobjede u četvrtom kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Petrovac je pred svojim navijačima savladao Rudar 2:0 i zadržao čelnu poziciju na tabeli.

Rudar je i poslije četvrtog kola jedini tim koji je bez bodova i datog gola u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Domaćin je poveo golom rezerviste Adnana Bašića u 68. minutu.

Sve dileme riješio je u 88. minutu rezervista Nikola Zvrko, koga je lopta pogodila u glavu nakon lošeg ispucavanja golmana Stojana Vukčevića i završila u mreži.

Arsenal je u Baru savladao Mornar 1:0.

Pogodak, vrijedan tri boda, postigao je Darko NIkač u 89. minutu.

Ostali mečevi na programu su sjutra.

Budućnost će ugostiti plavsko Jezero, u Bijelom Polju sastaće se Jedinstvo Franca i Sutjeska Meridianbet, dok će na DG areni rivali biti Mladost Lobbet i Dečić.

Nedjeljni mečevi zakazani su za 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS