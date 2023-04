MPCFL rezultati – Neriješeno u Danilovgradu, pobjede Budućnosti i Jedinstvo France

Podgorica, (MINA) – Bez pobjednika završen je duel Iskre i Petrovca u Danilovgradu, dok su Budućnost i Jedinstvo Franca ostvarili su pobjede u 27. kolu Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

Petrovac je u Danilovgradu dva puta vodio, ali je na kraju morao da se zadovolji bodom.

Prednost gostima donio je Nikola Zvrko u 31. minutu.

Izjednačio je Žarko Popović u 44, a novo vođstvo Petrovcu donio je Dejan Perović 73. minutu.

Konačan rezultat postavio Popović u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Budućnost je u Podgorici savladala barski Mornar 2:0 i trećom uzastopnom pobjedom ostala u trci za prvo mjesto.

Vođstvo podgoričkom timu, koji je upisao 15. trijumf ove sezone, donio je Argentinac Pablo Anhel Arijel Lusero u 59. minutu.

Konačan rezultat postavio je Ivan Novović u petom minutu sudijske nadoknade vremena.

Mornar je upisao 12. poraz, a četvrti uzastopni meč završio je bez datog gola.

Jedinstvo je u Pljevljima slavilo protiv Rudara 2:1.

Bjelopoljski tim poveo je golom Alije Krnića u prvom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.

Izjednančio je Velizar Janketić u 50, a novo vođstvo i pobjedu gostima donio je Žarko Korać u 74. minutu.

To je deveta pobjeda Jedinstva, dok je Rudar doživio treći uzastopni, ukupno 12. poraz ove sezone.

Poslije prvog poluvremena, Dečić i plavsko Jezero igrali su u podgoričkom naselju Stari aerodrom 0:0.

U 18 sati u Nikšiću sastaće se Sutjeska i tivatski Arsenal.

