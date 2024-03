MPCFL rezultati: Budućnost ubjedljiva protiv Arsenala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobijedili su u Podgorici tivatski Arsenal 6:0, u posljednjem meču 24. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je prekinula seriju od četiri meča bez pobjede i ostvarila prvi trijumf u proljećnom dijelu šampionata.

Do 12. pobjede ove sezone podgorički tim vodili su Balša Sekulić golovima u 1, 7. i 64, Igor Ivanović u 17, Tonći Mujan u 75. i Đorđe Despotović u 83. minutu.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Dečić – Rudar 3:1, Mornar – Jedinstvo 0:0, Petrovac – Sutjeska 1:2 i Mladost – Jezero 0:1.

Dečić je vodeći na tabeli sa 45 bodova i ima jedan više od drugoplasirane Budućnosti.

Mornar je treći sa 38, četvrta je Sutjeska sa 36, dok bod manje ima Jezero na petom mjestu.

