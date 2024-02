MPCFL rezultati: Bez pobjednika u derbiju, Mornar pobijedio Sutjesku i preuzeo treće mjesto

Podgorica, (MINA) – Duel vodećih na tabeli, Budućnosti i Dečića na Gradskom stadionu, završen je bez pobjednika, dok je Mornar slavio protiv Sutjeske i preuzeo treće mjesto, nakon 20. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost i Dečić igrali su 2:2, iako je domaćin do 70. minuta vodio 2:0.

Lider šampionata poveo je golom Milana Vukotića u 27. minutu.

Povisio je Đorđe Despotović, efektnim pogotkom u drugom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.

Na 2:1 smanjio je Bojan Matić u 70, a isti igrač, pet minuta kasnije, poravnao je na 2:2 i ispostaviće se postavio konačan rezultat.

Mornar je u Baru savladao nikšićku Sutjesku 1:0 i sedmim trijumfom preuzeo treće mjesto na tabeli, ispred Jezera i Sutjeske.

Odlučujući pogodak postigao je Kris Marlon Ondong-Mba u 61. minutu.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Petrovac – Mladost 3:2, Arsenal – Jezero 3:1 i Jedinstvo – Rudar 1:0.

Budućnost je, nakon 20. kola, vodeća na tabeli sa 40 bodova i ima dva više od drugoplasiranog Dečića.

Mornar je treći sa 30, dok bod manje ima četvrtoplasirano Jezero.

Na petom mjestu je Sutjeska sa 28 bodova.

U narednom kolu, 24. februara, sastaće se:

Mladost – Mornar, DEčić – Petrovac, Rudar – Budućnost, Jezero – Jedinstvo i Sutjeska – Arsenal.

