Mornar sjutra protiv FMP-a za opstanak

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata igraće sjutra u Železniku protiv FMP-a utakmicu posljednjeg, 26. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim pobjedom bi izborio opstanak, a u društvu najboljih timova regiona igraće i ukoliko izgubi pod uslovom da Krka ne pobijedi u Čačku ekipu Borca.

FMP je prvi međusobni duel u Baru dobio 77:75.

Subotnji duel u dvorani Topolica počeće u 21 sat.

