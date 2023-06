Mlada reprezentacija poražena od Poljske

Podgorica, (MINA) – Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Podgorici, u prijateljskom meču, od Poljske 2:1.

Izabranici selektora Nikole Rakojevića izgubili su i duel od Bugarske, u četvrtak u u Blagojevgradu, 1:0.

Crna Gora je povela golom Nikole Janjića u šestom minutu, preciznim udarcem sa 16 metara.

Izjednačio je Vlodarčik u 14, a isti igrači bio je strijelac pobjedonosnog gola u 79. minutu.

Crnogorskoj selekciji dueli sa Bugarskom i POljskom u sklopu su priprema za start kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i duel sa Jermenijom 12. septembra.

