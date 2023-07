Marvin Džons novo pojačanje Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Američki centar Marvin Džons novi je član Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Visok je 213 centimetara, a u Podgoricu stiže iz ekipe Hapoel Holona.

Prethodne sezone je u prosjeku bilježio 9,7 poena i 6,5 skokova po utakmici.

U ABA ligi nosio je dres Olimpije i Krke, prije nego što je sa uspjehom nosio dresove grčkih klubova Peristeri i PAOK.

Igrao je i u Portoriku za Leones de Ponce.

“Riječ je o iskusnom košarkašu koji ima široku paletu ofanzivnih rješena, budući da odlično završava na obruču, ali i pogađa sa poludistance.

Pored toga nije mu strano i da pogodi za tri poena što daje prostor za širinu u napadu”, piše u saopštenju podgoričkog kluba.

Kao igrač koledža Teksas Sauterna je 2017. godine osvojio individualna priznanja za najboljeg defanzivca i MVP-a SWAC divizije.

