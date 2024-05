Apelacioni sud: Optuženom izrečena kazna u granicama propisanih zakonom

Podgorica, (MINA) – Optuženom B.B. izrečena je kazna u granicama propisanih zakonom, saopštili su iz Apelacionog suda.

Apelacioni sud smanjio je kaznu sa maksimalnih 15 na osam godina zatvora B.B, koji je osuđen zbog višestrukog silovanja djevojčice.

Iz te institucije rekli su da razumiju potrebu javnosti da iskaže nezadovoljstvo odlukom Apelacionog suda u predmetu protiv B.B, imajući u vidu vrstu krivičnog djela i kategoriju žrtve.

Apelacioni sud je, kako se navodi, odluku donio na osnovu brižljive i svestrane analize spisa predmeta i na osnovu slobodnog sudijskog uvjerenja u skladu sa zakonom o čemu je dao razloge u obrazloženju presude.

“Učiniocu krivičnog djela sud je odmjerio kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to krivično djelo”, kaže se u saopštenju Apelacionog suda.

Oni su naveli i da je odluka odmjerena u skladu sa kaznenom politikom iskazanom kroz dostupnu sudsku praksu.

“Nalazeći da se izrečenom kaznom u konkretnom slučaju postiže svrha kažnjavanja iz člana 32 Krivičnog zakonika Crne Gore u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 istog zakona”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS