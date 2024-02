Malović i Mikulić za bronzane medalje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti Nikola Malović i Nemanja Mikulić boriće se za bronzane medalje na turniru Serije A u Larnaki.

Oba takmičara zaustavljena su u polufinalu, nakon četiri trijumfa.

Malović je na startu takmičenja u kategoriji do 84 kilograma pobijedio Italijana Vinćenca Rića 5:0, u drugom kolu savladao je Strahinju Brankovića iz Bosne i Hercegovine 11:1, a u trećem Ukrajinca Bogdana Arhata iz Ukrajine 2:1.

Član Onogošta u četvrtfinalnoj borbi eliminisao je Poljaka Mihala Floržaka 5:1, dok je u polufinalu izgubio od Melosa Gašija iz Albanije 4:3.

Protivnik u nedjeljnoj borbi za medalju biće mu Muhamed Arif Afigudim iz Malezije.

Mikulić je u kategoriji do 75 kilograma eliminisao Poljaka Maceja Draževskog 8:1, Holanđanina Arianta Budurija 8:0, Ukrajinca Olega Kinaša 7:0 i Japanca Šundžija Suzukija 4:0.

U polufinalu karatista Bijele poražen je od Iranca Bahmana Asgarija Gončeha 3:1.

Rival u meču za treće mjesto i medalju biće mu Japanac Taiki Kataoka.

U kategoriji preko 84 kilograma, Lazar Potpara iz Fokusa eliminisan je na startu od Jalolidina Aliksonova iz Uzbekistana.

Borba je završena neriješeno 3:3, a pobjednika je odlučilo pravilo prvog osvojenog poena.

