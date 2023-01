Malović i kata tim za bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate reprezentativci Nikola Malović i muški kata tim, u sastavu Vladimir Mijač, Kenan Nikočević i Arijan Kočan, boriće se u nedjelju za bronzanu medalje medalje na turniru Serije A u Atini.

Član nikšićkog Onogošta bio je slobodan na startu takmičenja u kategoriji do 84 kilograma, u drugom kolu savladao je Slovaka Enrika Smoliga 2:0, u trećem je eliminisao Mahira Džuha iz Bosne i Hercegovine 2:1, dok je u četvrtom bio bolji od Ukrajinca Devida Šatohina 4:1.

U meču za polufinale poražen je od Grka Konstantimosa Mastroganisa 3:0, koji ga je plasmanom u finale povukao u repasaž.

Borbu za medalju izborio je pobjedom protiv Finca Ara Tuminena 4:1.

Protivnik u nedjeljnoj borbi za treće mjesto biće mu Makedonac Vitomir Trajkovski, koji je u polufinalu izgubio od Mastroganisa.

Malović i Trajkovski, vicešampion svijeta u konkurenciji mlađih seniora, bili su rivali i u finalu Balkanskog prvenstva, u kojem je slavio crnogorski karatista.

Muški kata tim Bara kao drugoplasirani završio je prvi krug takmičenja (36,8), dok je u drugom osvojio treće mjesto (37,2) i izborio meč za medalju.

Protivnici za medalju biće im sastav Italije.

Rivali za bronzano odličje biće i kata timovi Perua i Turske, dok će osvajača zlatne medalje odlučiti Kuvajt i Španija.

Pobjedu na startu takmičenja u kategoriji preko 68 kilograma upisala je i Vasilisa Bujić protiv Zejne Gabalu iz Turske 4:0, dok je u drugom izgubila od Kanađanki Lili Rouz Noli 9:2.

Na startu eliminisan je i njen klupski drug iz ekipe Bara Nemanja Jovović (preko 84) od Hrvata Jakova Bunjevca.

Turnir Serije A u Atini okupio je oko 1.100 takmičara iz 73 države svijeta.

