Malović bez četvrtfinala na turniru Premijer lige u Kairu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista, Nikola Malović, nastup na turniru Premijer lige u Kairu završio je u grupi, u prvoj fazi takmičenja.

Malović je bio trećeplasirani u grupi, sa dva poraza i pobjedom.

Poražen je od Ivana Kvesića iz Hrvatske 4:0 i Japanca Rikita Šimade 8:4, dok mu je Španac Viktor Peres zbog povrede predao meč trećeg kola.

Plasman u nokaut fazu, iz pete grupe, izborio je Ivan Kvesić.

Malović, koji je bio jedini crnogorski predstavnik u Kairu, takmičio se u kategoriji do 84 kilograma.

Članu nikšićkog Onogošta biće to posljednja provjera uoči nastupa na Evropskom prvenstvu u Zadru.

