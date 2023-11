Ljumović objavio spisak za duele sa Sjevernom Makedonijom

Podgorica, (MINA) – Selektor mlađe kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore, Minja Ljumović, objavio je spisak igrača za prijateljske utakmice sa sa Sjevernom Makedonijom.

Mečevi su na programu 7. i 9. novembra na Trening kampu Fudbalskog saveza.

Ljumović se odlučio na 23 igrača.

na spisku su – golmani Dimitrije Minić (Stari Aerodrom), Edin Lekić (Dečić);

odbrana – Aleksandar Radulović (Stari Aerodrom), Emil Kujović (RB Lajpcig, Njemačka), Strahinja Janković (Podgorica), Aleksa Perišić, Andrija Anđelić (Budućnost), Stefan Delić (Budva) i Luka Ivezić (OFK Titograd);

vezni red – Radovan Zečević (Sutjeska), Viktor Bubanja (Budva), Jovan Anđić, Vuk Pavićević (Budućnost), Nenad Miranović (Stari Aerodrom), David Popović (Kom), Andrej Kartal (Rudar) i Petar Ražnatović (Arsenal);

napad – Matija Jovanović (Budućnost), Đorđe Fabris (Budva), Andrija Vukoje (Grbalj), Mark Đokaj (Dečić), Darvin Đukić (Stari Aerodrom) i Ognjen Sekulić (Kom).

Okupljanje reprezentacije zakazano je za 3. novembar, u 11 sati, na Trening kampu.

