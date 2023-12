Litvanija i Ukrajina ubjedljivi, slavila i Turska

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentativci Litvanije, Ukrajine i Turske, osvajači medalja sa prethodnog šampionata, upisali su ubjedljive pobjede na startu Evropskog prvenstva A divizije u Podgorici.

Litvanija, koja brani trofej, savladala je u derbiju A grupe selekciju Njemačke 6:5.

Taj duel obilježio je i prvi takmičarski dan.

U drugom meču te grupe Grčka je bila bolja od oslabljene Belgije 8:4.

Slobodna je bila Velika Britanija.

Ukrajina, koja je na posljednja dva šampionata igrala finale, pobijedila je u B grupi, Izrael 12:5.

Bronzana iz Samsuna, Turska pobijedila je na startu Finsku 10:5.

U toj grupi slobodna je bila Crna Gora, koju sjutra očekuje duel sa Ukrajinom, u 11 sati i 30 minuta.

U ženskom dijelu turnira, ubjedljiva na startu bila je Turska, koja je u C grupi prekidom pobijedila Njemačku 10:0.

U D grupi, Finska je bila bolja od Mađarske 2:1, dok je duel Grčke i Francuske završen 1:1.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS