Lalošević: Uspjesi motiv za podršku Ministarstva sporta

Podgorica, (MINA) – Uspjesi mladih crnogorskih sportista i radost koju su u kontinuitetu donosili ljubiteljima sporta u Crnoj Gori, jasan su motiv za podršku Ministarstva sporta i mladih, kazao je ministar Vasilije Lalošević.

On je ugostio danas mlade sportiste iz Karate, Džiu džicu i Tekvondo saveza, koji su dobili status perspektivnih sportista Crne Gore i stekli pravo na jednogodišnju stipendiju.

Lalošević je kazao da je to podstrek za njihov dalji razvoj i napredak u sportskim disciplinama kojima pripadaju.

“Čast mi je ugostiti mlade ljude, koji predstavljaju svijetlu sportsku budućnost naše države, koji sigurno i uspješno kroje put svim onim dječacima i djevojčicama, koji će htjeti da se bave sportom u Crnoj Gori”, rekao je Lalošević.

On je naglasio da je svjestan da znak pažnje od institucije nadležne za sport predstavlja dodatni podstrek za mlade sportiste.

“Za nas iz ove institucije zadovoljstvo, da makar jednim dijelom, učestvujemo u lijepom gestu prema sportistima”, kazao je Lalošević.

Status perspektivnog stekli su karatisti Emre Saljiu, Milena Jovanović i Jovana Damjanović, tekvondo reprezentativci Andrea Berišaj i Vuk Vuletić.

Taj status stekli su i džiu džicu reprezentativci Vedrana Praščević, Anđela Vukčević, Jelena Vukčević, Nina Bogićević, Ljubica Nikčević, Milica Mihaljević, Kristina Radosavović, Andrija Golić i Stefan Ćorović.

Sastanku su prisustvovali i direktor karate reprezentacije Miodrag Radunović, selektor džiu džicu reprezentacije Nikola Prodanović i delegacija Tekvondo saveza Predrag Drecun, Radomir Nastić i Nikola Gegaj.

Prijemu kod ministra Laloševića prisustvovali su i direktor Direktorata za sport Zoran Jojić, kao i samostalni savjetnici Monika Roćenović i Danilo Medojević.

