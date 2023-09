Kurjaci slavili u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Tekbol dubl Kurjaci iz Podgorice pobjednik je trećeg uzastopnog turnira Cenogorske tekbol lige /Montenegrin Teqball League – MTL), saopšteno je iz Tekbol saveza.

Navodi se da je podgorički tim, u sastavu Marko Žarković i Andrija Jovanović, uoči završnog turnira došao na korak od odbrane titule najboljeg para Crne Gore, koja donosi i plasman na Svjetsko prvenstvo na Tajlandu.

Kurjaci su ponovo u finalu bili bolji od najvećih rivala, Veljka Ljumovića i Željka Jankovića, koji čine ekipu „Stroj LOB“.

U posljednjem meču uzbudljivog turnira, koji je odigran u dvorištu osnovne škole „Dušan Radović“, timovi iz glavnog grada priredili su pravi spektakl.

Kurjaci su slavili 2:1 (12:7, 8:12, 12:4), osvojili treći turnir i stekli deset bodova viška u generalnom plasmanu u odnosu na Stroj LOB, koji ih je porazio u prvom finalu u Ulcinju.

Turnir su podržali Opština Bijelo Polje i Centar za sport i rekreaciju tog grada, kao i Ministarstvo sporta i mladih, kroz projekat BeActive.

Za nagradni fond od 1.000 EUR nadmetalo se 16 ekipa iz cijele Crne Gore.

Žarković je kazao da su u Bijelom Polju ostvarili izuzetno značajnu pobjedu.

“Tom pobjedom maltene smo, prije završnog turnira, obezbijedili mjesto u reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo krajem godine“, rekao je Žarković.

Njegovom timu dovoljan je plasman u finale završnog turnira kako bi bukirao kartu za Tajland.

Kurjaci su veliki test imali u polufinalu, protiv bjelopoljskog Borca, koji je u dva seta uspio da osvoji devet, odnosno šest poena.

Pravi spektakl viđen je u drugom polufinalu u kojem je Stroj LOB pobijedio sve bolju ekipu Bijele 2:1 (12:7, 4:12 i 12:9).

Bijelo Polje se još jednom pokazalo kao sjajan domaćin i da tekbol u centru sjevera države ima svijetlu budućnost.

Četvrti turnir Crnogorske tekbol lige donio je i nadmetanje dječaka, Intersport Boys Doubles turnir, koji je pripao Arnesu Drpljaninu i Luki Rakočeviču,.

U ljetnjoj MTL sezoni ostao je još završni turnir, kako za seniore tako i za dječake, a crnogorske ekipe očekuje i nadmetanje na posljednjem turniru Jadranske tekbol lige (ATL), čiji će domaćin biti Skoplje.

