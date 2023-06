Koviniću sedmo mjesto

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Stefan Kovinić kao sedmoplasirani završio je nastup na kadetskom prvenstvu Evrope u portugalskom Odivelasu.

On je u prvom kolu kategorije preko 90 kilograma poražen od Francuza Matea Akiana Monga.

Francuski borac, koji se domogao bronzanog odličja, stigao je do polufinala, čime je povukao Kovinića u repesaž.

Slavio je na startu protiv Mareka-Adriana Maseka iz Estonije, dok je u drugoj rundi izgubio od Mađara Mirona Tota.

Druga crnogorska predstavnica, Andrijana Šutović, zaustavljena je u prvom kolu kategorije do 57 kilograma.

Od nje bolja je bila Holanđanke Selin Klijmer.

Crnogorski džudo, osim Kovinića i Šutović, predstavljao je i internacionalni sudija Vitomir Vuković.

Šampionat Evrope okupio je 404 takmičara iz 40 država.

