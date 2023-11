Košarkašice Budućnost Bemaksa ponovo bolje od Montane

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su danas u Podgorici bugarsku Montanu 88:79, u utakmici šestog kola B grupe WABA lige.

Budućnost, koja je dobila i prvi međusobni duel

82:59, upisala je šesti trijumf i zadržala maksimalan učinak.

Montana je u Podgorici prekinula seriju od četiri vezana trijumfa.

Bugarski predstavnik dobro je počeo meč u Podgorici, imao je i 11 poena prednosti tokom druge četvrtine (32:21), ali je domaćin do velikog odmora smanjio na 34:33.

Budućnost je poslije pauze potpuno preuzela kontrolu utakmice i početkom posljednjeg perioda stekla 15 poena viška (73:58).

Montana se nije predavala i nepuna dva minuta prije kraja smanjila na 83:79.

Poenima Dragane Domuzin i Maje Bigović, otklonjene su sve dileme oko konačnog pobjednika.

Budućnost su do pobjede predvodile Zorana Radonjić sa 24 i Dragana Domutun sa 23, dok je Anastasija Drobnjak meč završila sa 15 poena.

U gostujućem timu najbolja je bila Ketrinn Brigs sa 29, dok je Edison Ričards dodala 24 koša.

