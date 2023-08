Košarkaši poraženi u Monpeljeu

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Monpeljeu, u prvom pripremnom meču za Svjetsko prvenstvo, od Francuske 80:69.

Francuska je pitanje pobjednika riješila tek u finišu, a odlučujuću prednost stekla je nakon niza čudnih sudijskih odluka.

Francuska je pred punim tribinama Sud arene odlično počela meč i stekla prednost od devet poena.

Poslije bacanja Nikole Ivanovića crnogorski košarkaši prišli su na 15:12, a nakon deset minuta bilo je 21:15.

U 14. minutu Nemanja Radović je pogodio za 21:19, a trojkom Bojana Dubljevića crnogorska selekcija poravnala je na 37:37, u posljednjem minutu drugog perioda.

Francuskoj je pripao početak treće četvrtine, pa su domaći pobjegli na 51:42.

Crna Gora se vratila u igru i trojkom Petra Popovića smanjila na 58:55, da bi rezultat nakon 30 minuta košarke bio 60:55.

Od 63:60 i koša uz bacanje Andrije Slavkovića tri minuta izabranici selektora Boška Radovića bili su bez koša, a Francuska je stigla do plus devet na polovini posljednje četvrtine što je presudilo pobjednika.

Ivanović je bio najefikasniji sa 12 poena, dok je NIkola Vučević imao po 11 poena i skokova.

Dvocifren je bio i Popović sa deset, dok je poen manje ubacio Vladimir Mihailović.

