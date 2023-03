Kiolbasa preuzela vrh

Podgorica, (MINA) – Poljska šahistkinja Olivija Kiolbasa, pobjedom u direktnom duelu sa Irinom Bulmagom iz Rumunije, preuzela je prvo mjesto na tabeli šampionata Evrope, nakon šestog kola.

Igrana je španska partija, a nakon sadržajne borbe, Kiolbasa je iskoristila stečenu prednost i izdvojila se na vrhu sa 5,5 poena iz šest odigranih kola.

Prvi potez u njihovoj partiji, povukao je generalni sekretar Crnogorskog olimpijskog komiteta, proslavljeni odbojkaški as, Igor Vušurović.

Sa pet poena na diobi drugog mjesta nalaze se zvanična šampionka, Monika Soćko iz Poljske i Narva Mai iz Estonije.

Soćko je u šestom kolu nadigrala Govhar Bejdulajevu iz Azerbejdžana dok je Mai savladala četvrtu nositeljku Marsel Efroimski iz Izraela.

Zvanična prvakinja Crne Gore, Nikolina Koljević, bijelim figurama savladala je Nazil Humbatovu iz Azerbejdžana.

Remi je upisala Tara Ivanović sa Katerinom Petrovskom iz Sjeverne Makedonije, nakon obostrano korektne igre, dok su Mateja Popović i Marija Mia Maraš poražene uprkos dobroj igri.

Sjutra je na programu slobodan dan, a turnir će biti nastavljen u subotu partijama sedmog kola.

Prevideno je da bude odigrano 11 kola.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS