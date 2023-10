Karatistima Budućnosti 21 medalja i trofej u Mostaru

Podgorica, (MINA) – Karatisti Budućnosti osvojili su prvo mjesto u generalnom plasmanu Mostar kupa, koji je održan povodom 55 godina postojanja Karate kluba Mostar.

Podgorički klub nastup je završio sa 21 medaljom – deset zlatnih, pet srebrnih i šest bronzanih.

Uspjeh Budućnosti upotpunio je Dražen Šutović, koji je proglasen za najboljeg takmičara turnira.

Zlatne medalje osvojili su Lazar Lazović (+52) u borbama, kataši Mia Ramović, Nina Krulj, Dražen Šutovic, Strahinja Mujović, Jagoš Vlahović, Jana Vujačić i kata timovi (8/9 god djecaci), (8/9 godina djevojčice i (12/13godina dječaci).

Srebrni su bili borbaši Dahan Bašović (+52) i Dražen Šutović (-54), kataši Dragutin Stojanović i Strahinja Mujović i kata tim (10/11 godina djevojčice).

Sa bronzanim odličjem morali su da se zadovolje

Anđa Koprivica i Nina Krulj u katama, borbaši Vukota Marsenić (-52), Đurđa Todorović (+50), Nikola Petanović(-45) i Dahan Bašović (+55).

Turnir je okupio 40 klubova sa 470 takmicara.

