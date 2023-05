Karatisti Iskre osvojili Ohrid

Podgorica, (MINA) – Karatisti Iskre kao prvoplasirani u generalnom plasmanu završili su nastup na međunarodnom turniru u Ohridu.

Do trofeja došli su sa 16 zlatnih, osam srebrnih i pet bronzanih medalja.

Uspjeh karatista kluba iz Danilovgrada upotpunio je Vuk Vučinić, koji je proglašen za najuspješnijeg takmičara turnira.

Zlatne medalje u katama osvojili su Iskra Žarić, Katarina Vlahović, Simona Pejović, Nikola Stanišić, Staša Džankić, Dunja Roganović, Sara Lopičić i Ana Obradović, a u borbama Vladimir Raičević, Martina

Todorović, Viktorija Vukadinović, Anes Arifaj, Filip Šoškić i Vuk Vučinić.

Srebrni u katama bili su Viktorija Raičević, Nađa

Rovčanin, Anđela Dedeić i Lana Prelević, a u borbama Katarina Šuković, Davud Arifaj, Nikša Zejak i Aleksa Vujošević

Mjesto na pobjedničkom postolju, sa bronzanom medaljom, zauzeli su Nađa Vojinović, Marko Laković i Hristijan Zaov.

Turnir u Ohridu okupio je više od 600 takmičara i 40 klubova iz Grčke, Bugarske, Crne Gore i Makedonije.

