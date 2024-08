Kadetkinje zaustavljene u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva u Miškolcu.

Crnogorske kadetkinje poražene su večeras u četvrtfinalnom meču od Španije 105:30.

U nastavku očekuje ih borba za plasman od devetog do 16. mjesta, čime slijedi velika borba za opstanak.

Crna Gora koja je bila bez pobjede u D grupi bila je totalni autsajder protiv Španije, koja je dominirala u C grupi i koja je važi za favorita u borbi za zlato.

Crnogorske kadetkinje na startu faze za plasman od devetog do 16. mjesta igraće protiv Izraela, sjutra u 18 sati.

Španija je na startu pokazala da je razlika u klasi evidentna, a već u sedmom minutu bilo je 21:2.

Već tada je bilo jasno da je iznenađenje nemoguće i da kadetkinje čeka težak poraz.

Španija je na poluvremenu imala vođstvo 56:16, a razlika je rasla i u nastavku do konačnih 105:30.

U crnogorskoj selekciji najbolja je bila Milena Vujović sa 11, dok je Mia Bajo dodala 8 poena.

