Kadetkinje drugoplasirane u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore kao drugoplasirana završila je nastup u Zagrebu.

Generacija rukometašica rođenih 2006. godine, koju predvodi trener Tatjana Jeraminok, u glavnom gradu Hrvatske upisala je tri pobjede, remi i poraz.

Posljednjeg dana turnira, Crna Gora je savladala Krim (24:16) i doživjela poraz od tima grada Zagreba (20:16).

U duelu protiv Krima, Anđela Guberinić je bila najefikasnija sa pet golova, Elena Mitrović je postigla četiri, dok su po tri postigle Sanja Andrijašević, Mia Grujić i Hanadi Delić.

U porazu od tima grada Zagreba, bolja od ostalih bila je Mitrović sa sedam pogodaka, dok je Ksenija Kuzman tri puta zatresla protivničku mrežu.

Crnogorskim kadetkinjama turnir u glavnom gradu Hrvatske u sklopu je priprema za Evropsko prvenstvo za igračice do 17 godina, koje će u avgustu biti odigrano u Podgorici.

