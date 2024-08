Juniorke sjutra startuju na B prvenstvu Evrope

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore duelom sa Rumunijom zvanično će sjutra početi takmčenje na B prvenstvu Evrope, koje će do 11. avgusta biti odigrano u Ploeštiju.

Crnogorska selekcija biće oslabljena neigranjem povrijeđenih Ksenije Nišavić i Sanje Akšam, a čine je uglavnom mlađe igračice.

Pravo nastupa imaju košarkašice rođene 2006. godine i mlađe.

Crna Gora igraće u grupi D, gdje su još Bosna i Hercegovina, Švedska, Ukrajina i domaćin Rumunija.

Premijerni meč crnogorske košarkašice odigraće sjutra u 17 sati i 30 minuta.

Crnogorsku košarku predstavljaće Janja Dragišić, Mila Bajčeta, Atina Radević, Jelena Bulajić, Katarina Radulović, Anđela Rondović, Anastasija Kasalica, Darija Mandić, Mila Mijušković, Anđela Rakočević, Valentina Vrcan i Ljube Andrić.

U stručnom štabu Petra Stojanovića su treneri Marko Milošević i Jelena Nikpaljević, tim menadžerka Mirjana Sekulić i fizioterapeut Lazar Bojić.

