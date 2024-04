Juniorke nakon preokreta pobijedile Litvaniju

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore, igračice do 20 godina, pobijedila je u Kaunasu selekciju Litvanije 3:2 (16:25, 18:25, 25:23, 28:26 i 15:12), u drugom kolu D grupe druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorske juniorke do prve pobjede došle su nakon velikog preokreta i zaostatka od 2:0 u setovima.

U svakom od naredna tri seta jurile su protivnice i preokrenule protiv domaćina turnira, ostale u igri za plasman na šampionat Evrope.

Najefasnija u pobjedničjoj selekciji bila je Darja Popović sa 21 poenom, dok je kapitenka Gordana Madžgalj osvojila 19.

U prvom meču dana Češka je savladala Sloveniju 3:2 (22:25, 18:25, 25:21, 25:15 i 15:11) i izdvojila se na vrhu tabele sa dvije pobjede.

Posljednjeg dana turnira Crna Gora će sjutra igrati sa Slovenijom.

