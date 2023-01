Juniori poraženi i od Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Kjetiju od Hrvatske 36:24 (16:12), u utakmici drugog kola kvalifikacionog turnira za plasman na Svjetsko prvenstvo za igrače do 21 godine.

Tim porazom, drugim na turniru, crnogorski rukometaši ostali su i teorijski bez šansi za prvo mjesto i plasman na šampionat.

Na startu turnira izgubili su juče od Italije 29:23.

Crnogorska selekcija, koja je nastupila bez povrijeđenog Radoša Premovića, samo jednom bila je u vođstvu (3:2) u sedmom, a tri minuta kasnije posljednji put izjednačila je rezultat (5:5).

Hrvatska je serijom od 6:0 povela 13:6 u 23, a sredinom drugog poluvremena sa devet vezanih pogodaka riješila je sve dileme i trijumf učinila ubjedljivijim (34:20).

U crnogorskoj selekciji najefikasniji su bili Mirko Latković i Luka Barjaktarović sa po pet, dok su po tri pogotka postigli Elmin Junuz, Milan Nišavić i Andrija Radovanović.

Hrvatsku selekciju do pobjede, druge na turniru, vodili su Matija Car i Ivan Barbić sa po šest pogodaka.

Crna Gora će u posljednjem kolu igrati sjutra sa Izraelom.

Samo pobjednik turnira izboriće plasman na šampionat.

