Juniori počeli pripreme za B Prvenstvo Evrope

Podgorica, (MINA) – Juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za B prvenstvo Evrope, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Selektor Vaso Milović na prememama računa na 17 košarkaša.

Na spisku su: Vladimir Sudar, Lazar Mirotić, Lazar Čarapić, Petar Kažić, Vasilije Todorović, Luka Đurović, Aljoša Drašković, Vasilije Ivančević, Marko Radunović, Aleksa Janičić, Petar Radonjić, Andrija Jošović, Matija Otašević, Milorad Brajović, Maruan Čičić, Vanja Vojinović i Stefan Perović.

Šampionat B divizije igra se u Portugalu, a crnogorska selekcija je u grupi sa Bosnom i Hercegovinom, Gruzijom, Mađarskom, Slovačkom i Albanijom.

Prvi meč odigraće 21. jula protiv Mađarske.

Milović je kazao da je najbitnije da svi igrači budu zdravi.

“Očekujem da stvorimo dobru i radnu atmosferu, da dobro odradimo pripreme. Čekaju nas naporne pripreme u Tivtu, odlične provjere i imamo dovoljno vremena da se spremimo za sve izazove koji nas čekaju u Portugalu. Grupa je jaka, očekujemo takmičarske mečeve od starta. Svi jedva čekamo start”, rekao je Milović.

On je naglasio da je generacija talentovana i da je najbitniji pristup.

“Ukoliko budemo na maksimumu vjerujem da možemo ostvariti dobar rezultat. David Mirković će igrati za mladu reprezentaciju, ali ako bude sve kako treba priključiće se u finišu priprema i odigrati Evropsko prvenstvo sa nama,” kazao je Milović.

On je najavio da će košarkaši do 18 godina od 27. do 29. juna učestvovaće na turniru u Sjevernoj Makedoniji, a pored domaćina rivali su još Grčka i Izrael.

Za 3. i 4. jul zakazani su dueli protiv Kosova u Tivtu.

