Jovanović nije više trener Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Vladimir Jovanović nije više trener košarkaša Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da su rukovodstvo kluba i Jovanović sporazumno raskinuli saradnju.

“Do sporazumnog raskida saradnje došlo je nakon poraza od Borca iz Čačka, u posljednjem kolu ABA lige. O promjenama u stručnom štabu i daljim koracima, Klub će blagovremeno obavijestiti javnost”, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Jovanović je kormilo Budućnosti preuzeo 13. jula prošle godine, kada je zamijenio Aleksandra Džikića.

