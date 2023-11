Jovanović: Crnogorske košarkašice žele trijumf u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore želi da nastavi sa dobrim igrama sa Evropskog prvenstva (EP) i pobjedom počne novi ciklus kvalifikacija, kazala je kapitenka Milica Jovanović.

Crnogorsku selekciju sjutra u Sarajevu očekuje meč sa Bosnom i Hercegovinom (BIH), dok je za 12. novembar u Igalu zakazan duel sa Švajcarskom.

Jovanović je kazala da su crnogorske košarkašice uvijek srećne i uzbuđenje kada treba da igraju za reprezentaciju.

“Okupljanja nam daju veliki podstrek da predstavljamo svoju državu na najbolji mogući način. Želimo da nastavimo sa dobrim igrama sa EP, a zahvaljući njima dobile smo i nešto lakše rivale u kvalifikacijama, nego što je to ranije bio slučaj“, rekla je Jopvanović na konferenciji za novinare.

Košarkašica Miškolca kazala je da pripremu meča remeti činjenica da slabo poznaju selekciju Bosne i Hercegovine.

“One su promijenile tim u novom ciklusu, a počlinju ga sa novim selektorom. Moraćemo da se tokom utakmice prilagodimo na rivala“, rekla je Jovanović.

Ona je naglasila da kao i u svakom ciklusu sa lijepim emocijama dočekuje obaveze u reprezentaciji.

“Želim da ih podijelim sa novim generacijama u nacionalnom timu, sa djevojkama koje tek dolaze. Nadam se da ćemo se osmi put uzastopno plasirati na EP. Imamo veliku motivaciju da to uradimo“, zaključila je Jovanović.

Talentovana Marija Leković, koja je ljetos pojačala Fenerbahče, kazala je da je EP pokazalo da crnogorska reprezentacija vrijedi i da je lijepa budućnost pred njom.

“Atmosfera u ekipi je fantastična, ima dosta mladih djevojaka, uz nekoliko iskusnijih od kojih učimo i tu su da nam pomognu“, rekla je Leković.

Ona je naglasila da respekuje BIH, ali da smatra da je Crna Gora favorit.

“Očekuje nas utakmica protiv BIH. Moramo da pristupimo svakom meču ozbiljno. Iako je grupa na papiru malo lakša u odnosu na prethodne godine, nećemo nikoga da potcijenimo”, rekla je Leković.

Duel u Sarajevu počeće u 20 sati.

