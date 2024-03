Joksimović optimista, grupa zahtjevna i kvalitetna

Podgorica, (MINA) – Selektor muške odbojkaške reprezentacije, Ivan Joksimović, kazao je nakon žrijeba za Evropsko prvenstvo da je optimista, iako je grupa zahtjevna i kvalitetna.

Crna Gora je voljom žrijeba svrstana u D grupu, sa selekcijama Češke i Norveške.

Joksimović je kazao da Crna Gora ima svoje ambicije i da vjeruje u kvalitet svog tima.

“Sistem kvalifikacija nameće drugačiji pristup, jer su samo tri ekipe u grupi i svaki set će biti jako bitan jer su sve grupe veoma ujednačene. Kvalifikacije su podijeljene u dvije godine, tako da ćemo u ovoj imati dvije utakmice i sljedeće godine još dvije”, rekao je Jokismović.

On smatra da se Česka nameće kao favorit grupe.

“Češka nam je poznata sa prošlogodišnjeg EP, sa njima se tradicionalno sastajemo i oni su nam poznati rivali. U reprezentaciji Norveške ćemo imati kvalietnog protivnika, kojem dva primača servisa i jedan srednji bloker igraju u poljskoj ligi, drugi bloker u Francuskoj, tehničar im je u Italiji, kao drugi u Lube Maćerati. Imaju kvalitet koji treba poštovati”, rekao je Joksimović.

Crnogorski selektor očekuje da će ih protivnici u grupi maksimalno motivisati i izvući maksimum iz njih da se kvalitetno pripreme i ambiciozno krenu u naredne kvalifikacije.

“Ono što je jako važno, svi naši igrači trenutno igraju jako dobro i veoma su važni za igru svojih klubova, što nam daje razlog za optimizam u narednim kvalifikacijama za Euro Volej”, rekao je Joksimović.

Seniori će ove godine u prvom kolu kvalifikacija gostovati Norveškoj (17. ili 18. avgust), a zatim dočekati Češku (24. ili 25. avgust).

Naredne godine, izabranici Ivana Joksimovića 13. avgusta gostovaće Česima, a nakon par dana (16. ili 17. avgusta) biće domaćini Norveškoj u posljednjem kolu kvalifikacija.

