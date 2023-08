Joksimović: Cilj plasman u drugu fazu EP

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore želi plasman u drugu fazu Evropskog prvenstva (EP), kazao je selektor Ivan Joksimović, navodeći da smatra da njegovi izabranici imaju kvalitet da to i ostvare.

Crnogorski odbojkaši sve utakmice grupne faze (grupa C) igraće u Skoplju, a protivnici će im, pored domaćina Sjeverne Makedonije, biti selekcije Holandije, Danske, Češke i Poljske.

Joksimović je kazao da ima dosta kalkulacija oko plasmana u drugu fazu i da to ne treba gledati samo kao dvije pobjede.

“Zašto ne bi ostvarili tri pobjede. Optimista sam, to sam bio i uoči kvalifikacija prošle godine kada niko nije vjerovao da možemo na EP, pogotovo protiv Portugala, pa smo uspjeli. Smatram da imamo potencijala da u grupi ostvarimo te dvije pobjede, a vjerujući u nas i više”, rekao je Joksimović na konferenciji za novinare.

On je naglasio da je Poljska apsolutni favorit u grupi.

“Pored Poljaka,u drugoj kategoriji su Češka i Holandija, a u trećoj mi, Danska i Makedonija. Zašto ne tražiti iznenađenje protiv Češke i Holandije”, rekao je Joksimović.

On smatra da je Poljska i kandidat za titulu prvaka Evrope.

“Dolaze u punom sastavu. Očekuje nas interesantno prvenstvo, a smatram da će šampiona odlučiti duel Italije i Poljske”, rekao je Joksimović.

Govoreći o pripremama u Kolašinu, on je istakao da Crna Gora poslije šest nedjelja kvalitetnog rada i dosta odricanja putuje spremna za Skoplje.

“Trening utakmice sa Izraelom i Japanom poslužile su nam za neku sliku koja bi trebala da bude prezentovana u Makedoniji. Ono što mogu da naglasim da su energija i voljni momenat od prvog dana priprema bili na najvećem mogućem nivou, sa željom i ambicijom da se ostcvari dobar rezultat u Makedoniji”, rekao je Joksimović.

Govoreći o ambicijama, rekao je zna kvalitet svog tima, ali i rivala sa kojima će igrati.

“Bili smo vrijedni tokom priprema i pokupili smo sve moguće materijale koje su nam bile dostupni.

Analizirali smo apsolutno sve i sa određenom dozom optimizma idemo za Skoplje”, rekao je Joksimović.

On je istakao da je u pripremnim duelima sa Izraelom i Japanom pružio šansu svim igračima i isprobao sve opcije za EP.

“Sa zadovoljstvom mogu da kažem da prvi put u ekipi imamo 14 igrača koji ravnopravno konkurišu i mogu da odgovore zadatku”, rekao je selektor.

Prema njegovim riječima, crnogorska reprezentacija teško može biti prvak Evrope, ali treba da joj bude cilj da je redovni učesnik šampionata Evrope.

“Ne treba da brinemo za budućnost crnogorske odbojke i siguran sam da će biti još kvalitetnijih rezultata crnogorske reprezentacije”, rekao je Joksimović.

On je naglasio da je zdratsveni biltem odličan i da crnogorski odbojkaši od prošle godine nijesu imali nijednu povredu.

“To je zasluga svih trenera koji su radili sa ekipom, studiozno planirali i sa igračima koordinirali. Ako imate igrače koji bez povrede završe pripreme znači i da su kondicioni treneri i fizioterapeuti ocradili dobar posao”, zaključio je Joksimović.

Crnogorski odbojkaši treći uzastopni nastup na šampionatima Starog kontinenta, počeće 31. avgusta u 17 sati utakmicom protiv selekcije Holandije.

Crnu Goru, nakon dana pauze, očekuju tri utakmice u tri dana – 2. septembra protiv Sjeverne Makedonije, 3. septembra protiv Danske (17h) i Češke (4. septembra).

Posljednji meč u grupi odigraće 6. septembra protiv selekcije Poljske, vicešampiona svijeta.

