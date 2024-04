Jadranu titula u konkurenciji mlađih juniora

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana iz Herceg Novog osvojili su titulu prvaka Crne Gore u konkurenciji mlađih juniora – igrači rođeni 2008. godine i mlađi.

Jadran je u finalnom meču savladao Budvu 15:11 (4:1, 3:4, 5:3 i 3:3).

Hercegnovski vaterpolisti istog rivala dobili su i u grupi, u prvoj fazi takmičenja, rezultatom 14:7 (3:2, 3:2, 3:1 i 5:2)

U grupnoj fazi slavili su i protiv Budućnosti 12:10 (4:4, 3:2, 3:0 i 2:4) i Primorca 13:10 (2:2, 2:3, 6:4 i 3:1).

Budvani su u grupi zauzeli drugo mjesto, nakon pobjeda nad Primorcem 12:11 (5:2, 1:6, 4:2 i 2:1) i ekipom Budućnosti 11:8 (4:3, 3:2, 1:3 i 3:0).

U meču za treće mjesto Primorac je bio bolji od Budućnosti 8:7 (4:1, 1:4, 2:2,1:0), čime su se Kotorani revanširali za poraz u grupnom dijelu prvenstva, kada je bilo 14:7 (6:2, 3:2, 2:1, 3:2) za podgorički tim.

Šampionski pehar igračima Jadrana uručio je selektor Vladimir Gojković.

