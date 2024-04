Jadran slavio protiv Crvene zvezde

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana pobijedili su dsnas u Splitu beogradsku Crvenu zvezdu 15:9 (5:2, 3:3, 5:3 i 2:1), u završnom meču razigravanja za plasman pd prvog do petog mjesta u Regionalnoj ligi.

Jadran je tom pobjedom pretekao beogradski tim na tabeli i regionalno takmičenje završio kao četvrtoplasirani.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Danilo Radović sa četiri, Vasilije Radović postigao je tri, Lazar Vukićević, Ivan Nagaev i Matija Sladović po dva, a po gol Matej Čaraj i Dmitri Holod.

U beogradskom sastavu najbolji je bio Marko Radović sa tri, dok je bivši vaterpolista Jadrana Gavril Subotić bio strijelac dva gola.

