Iskri sedam zlatnih medalja u Prištini

Podgorica, (MINA) – Karatisti Iskre sa sedam zlatnih medalja završili su nastup na međunarodnom karate turniru u Prištini.

Uspjeh je upotpunila Marina Todorović, koja je proglašena za najboljeg takmičara turnira.

Zlatne medelje, osim Todorović, osvojili su Nađa Vojinović, Nađa Rovčanin, Đorđe Prelević, Ena Ramović, Katarina Šuković i Dunja Vratnica.

Turnir je okupio više od 500 takmičara iz 51 kluba i četiri države.

