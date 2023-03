Iskra osvojila Gran pri Makedonije

Podgorica, (MINA) – Karatisti Iskre pobjednici su tradicionalnog međunarodnog turnira Gran pri Makedonije u Skoplju.

Klub iz Danilovgrada nastup je, u konkurenciji 797 takmičara iz 76 klubova i deset država, završio sa

12 zlatnih, osam srebrnih i jednom bronzanom medaljom.

Rezultat dobija na značaju ako se ima u vidu da su gotovo svi takmičari Iskre izborili finale, a kategorije su brojale i do 40 takmìčara.

Kao drugoplasirani završio je makedonski klub Kizame, koji je i organizator turnira, sa sedam zlatnih, dvije srebrne i tri bronzane medalje.

Iskra je u Skoplju nastupila sa 19 takmičara u 25 kategorija.

Trener Vuk Žarić kazao je da je ponosan na svoje takmičare i na njihov nastup, navodeći da je u Skoplju nastupio samo dio ekipe.

“Mlađa postava učestvovala je na turniru u Pljevljima, gdje je zavrijedila pažnju osvajanjem pet zlatnih, tri srebrne i devet bronzanih medalja”, rekao je Žarić agenciji MINA.

On je naglasio da rezultati koje postižu govore da rade dobre stvari u klubu.

“Svakom djetetu pristupamo sa najvećom pažnjom i izvlačimo iz njih ono najbolje što se pokazalo da pravi razliku u odnosu na konkurenciju. Sada smo u zavrsnoj fazi priprema za predstojeće prvenstvo države za djecu koje nas očekuje za dvije sedmice u Bijelom Polju”, rekao je Žarić.

On je najavio da karatiste Iskre očekuje i nastup na turniru Svjetske lige u španskoj La Korunji.

“Nadamo da ćemo i na tim takmičenjima pokazati potencijal naših takmičara”, rekao je Žarić.

