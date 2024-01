Herl najbolji u Insbruku

Podgorica, (MINA) – Austrijanac Jan Herl pobjednik je takmičenja u Insbruku, treće stanice novogodišnje turneje Četiri skakaonice.

On je bio vodeći i nakon prve serije, a do druge pobjede u Svjetskom kupu došao je skokovima od 134 i 127,5 metara, za koje je dobio 267,5 bodova.

Kao drugoplasirani završio je Japanac Rjoju Kobajaši skokovima od 128,5 i 132 metara i zbirom od 258,7 bodova.

Kobajaši je, nakon takmičenja u Insbruku, preuzeo prvo mjesto u plasmanu Novogodišnje turneje.

Pobjendičko postolje kompletirala je Mihael Hejbol skokovima od 131 i 135,5, za koje je dobio 254 boda.

Kao četvrtoplasirani završio je Slovenac Lovro Kos.

Kobajaši je vodeći u plasmanu novogodišnje turneje sa 857,6 bodova.

Njemac Andreas Velinger, koji je danas bio peti, zauzima drugo mjesto sa 852,8 a treći Herl sa 834 boda.

Austrijanac Štefan Kraft vodeći je u generalnom plasmanu Svjetskog kupa sa 809 bodova.

Velinger je drugi sa 652, dok treće mjesto zauzima Herl sa 511 bodova.

Tradicionalna novogodišnja turneja biće završena 6. januara u Bišofshofenu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS