Golubović srebrni na Svjetskom prvenstvu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Nikola Golubović osvojio je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u klasi ILCA 6 za seniore i juniore.

Talentovani takmičar Jedriličarskog kluba Delfin iz Tivta bio je na korak od trona, ali je na kraju morao da se zadovolji srebrom u seniorskoj konkurenciji.

On je, uoči poslednjeg takmičarskog dana na regatnom polju u Dživnovu, zauzimao čelnu poziciju.

Posljednjeg regatnog dana zauzeo je drugo i treće mjesto, što je Džord Lejn sa Novog Zelanda iskoristio i preuzeo prvo mjesto.

Bronzu je osvojio višestruki evropski i svjetski prvak, Džon Emet iz Velike Britanije.

